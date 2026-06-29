استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة البيرة

استشهد الطفل أمير أحمد جواد جابر (15 عامًا)، اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها حي أم الشرايط في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بأن الطفل جابر استشهد جراء إصابته برصاصتين بشكل مباشر في منطقتي الرأس والصدر، أطلقها عليه جنود الاحتلال عقب اندلاع مواجهات واقتحام للحي المذكور.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها في رام الله تعاملت مع إصابة الطفل، وأجرت له عملية إنعاش قلبي رئوي في المكان، قبل نقله إلى المستشفى، ليعلن لاحقا عن استشهاده.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحام مدينتي البيرة ورام الله، حيث نفذت عملية عسكرية في منطقة أم الشرايط.

وباستشهاد الطفل أمير جابر، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري لغاية إلى 73 شهيداً بينهم 18 طفلاً و5 نساء ومسنين اثنين. بحسب مؤسسات فلسطينية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: