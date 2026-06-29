بالأسماء .. الإفراج عن 13 معتقلا من غزة

سهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، نقل 13 معتقلا أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراحهم من أمام معبر "كرم أبو سالم" جنوبي قطاع غزة.

وذكرت اللجنة الدولية، في تصريح، أنها نقلت الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقى الفحوصات الطبية العاجلة ومن ثم لم شملهم مع عائلاتهم.

وأفادت بأنها منذ عام 2023 سهلت نقل أكثر من 2500 معتقلا أفرج عنهم بهذه الطريقة.

وفي السياق ذاته، أكدت بأنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاعتقال والسجون الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحثت على ضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم، مشيرة إلى أنها لا تزال تواصل حوارها مع سلطات الاحتلال لاستئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين المتوقفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وشددت اللجنة الدولية على ضرورة إنفاذ القانون الدولي الإنساني الذي بموجبه يجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

والأسرى المحررين هم:

1. حاتم عيد أحمد الخرطي (56 عامًا) – سكان المغراقة – سجن عوفر.

2. طارق جلال محمد مقاط (60 عامًا) – سكان التفاح – سجن عوفر.

3. عادل مصطفى سعيد شعبان (63 عامًا) – سكان بيت لاهيا – سجن عوفر.

4. ماجد صدقي محمود الأستاذ (58 عامًا) – سكان خانيونس – سجن عوفر.

5. جمال شكري محمد أبو شنب (68 عامًا) – سكان دير البلح – سجن عوفر.

6. ربيع عبدالله ربيع علوان (42 عامًا) – سكان جباليا – سجن عوفر.

7. ناصر غالب محمد الحاج أحمد (35 عامًا) – سكان الزيتون – سجن عوفر.

8. محمد عبداللطيف سالم زغرة (62 عامًا) – سكان الشاطئ – سجن عوفر.

9. رمزي محمد عبدالله الحو (45 عامًا) – سكان رفح – سجن عوفر.

10. هايل منذر السيد الحلولي (26 عامًا) – سكان الشجاعية – سجن عوفر.

11. عبدالحافظ يوسف أحمد محرم (63 عامًا) – سكان تل الهوى – سجن عوفر.

12. علاء رجب أحمد دريملي (53 عامًا) – سكان الصبرة – سجن عوفر.

13. إبراهيم رشاد إبراهيم أبو زايد (33 عامًا) – سكان الزوايدة – سجن عوفر.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: