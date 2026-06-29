تفاصيل مبارايات اليوم الإثنين 29 يونيو في دور الـ 32 بكأس العالم 2026: الموعد والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 مواجهات حاسمة ضمن منافسات دور الـ32، حيث تستمر الإثارة مع بدء الأدوار الإقصائية التي لا تقبل القسمة على اثنين.

تتجه أنظار الجماهير نحو مباراتين من العيار الثقيل؛ الأولى تجمع المنتخب البرازيلي بنظيره الياباني، بينما يلتقي المنتخب الألماني بمنتخب باراغواي في صراع من أجل العبور للدور التالي.

مباراة البرازيل واليابان

تعد هذه المواجهة محطة مفصلية للطرفين، حيث يدخل المنتخب البرازيلي اللقاء بعد تصدره المجموعة الثالثة، بينما يسعى المنتخب الياباني، صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة، إلى تحقيق مفاجأة تاريخية.

وتأتي هذه المباريات ضمن رحلة البحث عن التتويج باللقب الأغلى، حيث يتعين على المنتخبات الفائزة مواصلة الطريق في الأدوار الإقصائية، مع احتمالية اللجوء للأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

إليك تفاصيل مباريات اليوم 29 يونيو 2026 في كأس العالم ضمن دور الـ32:

مباراة البرازيل واليابان

توقيت المباراة:

* الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

* الساعة 18:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

القنوات الناقلة:

* beIN Sports MENA Max 1

* beIN Sports MENA Max 3

حالة الفريقين:

* المنتخب البرازيلي: يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أداء قوي وتوازن تكتيكي في دور المجموعات.

* المنتخب الياباني: يراهن على الانضباط التكتيكي والسرعة في الهجمات المرتدة لمواجهة نجوم السامبا.

مباراة ألمانيا وباراجواي

توقيت المباراة:

* الساعة 23:30 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

* الساعة 21:30 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

مكان إقامة المباراة:

* ملعب بوسطن، ولاية ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة:

* beIN Sports MENA Max 2.

* beIN Sports MENA Max 4.

حالة الفريقين:

* المنتخب الألماني: يسعى لاستعادة الثقة وتحقيق الفوز بعد هزيمته الأخيرة في دور المجموعات أمام الإكوادور.

* منتخب باراجواي: يتطلع لمواصلة مفاجآته في البطولة بعد تأهله كأحد أفضل المنتخبات في المركز الثالث.

هل تتوقع تأهل البرازيل وألمانيا إلى الدور القادم، أم أن للمنتخبات الأخرى رأياً آخر في مفاجآت هذا الدور؟





المصدر / فلسطين أون لاين