مسؤولة أممية: سكان غزة محاصرون داخل مساحة تتقلص باستمرار

أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، أن المدنيين في القطاع يعيشون أوضاعا إنسانية شديدة الصعوبة في ظل استمرار الحرب وتداعياتها.

وأشارت "كاغ" في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن المدنيين أصبحوا محاصرين داخل مساحة جغرافية تتقلص بصورة متواصلة.

وقالت: إن "المدنيين في القطاع محتجزون داخل مساحة جغرافية تتقلص باستمرار"، معتبرة أنه "لا يمكن لأحد الادعاء بوجود تقدم ملموس في غزة".

وشددت على ضرورة عدم ربط إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأي تطورات أو مكاسب سياسية، مؤكدة أن الاحتياجات الإنسانية يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات والمسارات السياسية.

وأضافت أن الأمم المتحدة تعمل على دعم وتعزيز الإسناد السياسي والمالي للجنة الوطنية الفلسطينية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: