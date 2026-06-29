البرازيل واليابان في مواجهة اليوم 29 يونيو بكأس العالم 2026: الموعد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين المنتخب البرازيلي ونظيره الياباني، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. وتعد هذه المباراة محطة مفصلية للطرفين في رحلة البحث عن بطاقة التأهل للأدوار المتقدمة من المونديال.

توقيت مباراة اليوم البرازيل واليابان

تقام المباراة اليوم 29 يونيو 2026 على النحو الآتي:

* توقيت الانطلاق: (20:00) حسب الدول التالي (السعودية وفلسطين ومصر والأردن وسوريا ولبنان وقطر والكويت والبحرين واليمن).

* توقيت الانطلاق: (18:00) حسب الدول التالي بتوقيت كل من المغرب، الجزائر، وتونس.

القنوات الناقلة

يمكن للمشجعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة أحداث اللقاء حصرياً عبر شبكة قنوات:

* beIN Sports MENA Max 1.

* beIN Sports MENA Max 3.

حالة الفريقين قبل المواجهة المرتقبة

يدخل المنتخب البرازيلي المباراة بمعنويات عالية بعد سلسلة من العروض القوية في دور المجموعات، حيث أظهر الفريق توازناً كبيراً بين الخطوط وقدرة هجومية عالية. في المقابل، يراهن المنتخب الياباني على انضباطه التكتيكي العالي وسرعته في شن الهجمات المرتدة، ساعياً لتقديم أداء يجعله نداً قوياً أمام نجوم "السامبا".

وتشير السجلات التاريخية للمواجهات المباشرة بين المنتخبين إلى تفوق المنتخب البرازيلي، إلا أن عالم كرة القدم لا يعترف سوى بما يقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر، مما يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات في هذه القمة الكروية.

شاركنا توقعاتك: هل يحسم المنتخب البرازيلي القمة لصالحه، أم ستنجح اليابان في تحقيق المفاجأة؟





المصدر / فلسطين أون لاين