مباراة اليوم بكأس العالم 2026: جنوب أفريقيا تفتتح مواجهات دور الـ32 بصدام مرتقب أمام كندا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأحد 28 يونيو 2026، نحو ملعب صوفي بمدينة إنجلوود الأمريكية، الذي يحتضن المباراة الافتتاحية لمرحلة خروج المغلوب في كأس العالم 2026، والتي تجمع بين منتخبي جنوب أفريقيا وكندا في دور الـ32.

صراع بطاقة التأهل

يدخل المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة لتعزيز مشوارهما في المونديال وحجز مقعد في دور الـ16. وقد نجح البافانا بافانا في التأهل كوصيف للمجموعة الأولى بـ 4 نقاط، حيث اختتم دور المجموعات بفوز ثمين على كوريا الجنوبية، مما منح الفريق دفعة معنوية هائلة.

في المقابل، تأهل المنتخب الكندي إلى هذا الدور بعد مشوار متوازن في المجموعة الثانية، جامعاً 4 نقاط من انتصارات قوية وأداء هجومي لافت، وهو ما يعد بلقاء مليء بالندية والإثارة التكتيكية.

بطاقة المباراة

* المناسبة: دور الـ32 - كأس العالم 2026.

* التاريخ: الأحد 28 يونيو 2026.

* موعد الانطلاق: 22:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

* الملعب: ملعب صوفي (SoFi Stadium)، إنجلوود، كاليفورنيا.

* القنوات الناقلة: شبكة beIN Sports (عبر قناة beIN Sports MENA Max 1 وMax 3).

استعدادات الفريقين

يعتمد منتخب جنوب أفريقيا على تماسك خطوطه الدفاعية واستغلال المرتدات السريعة، بينما يراهن المنتخب الكندي على قوته الضاربة في الثلث الهجومي. ويغيب عن صفوف جنوب أفريقيا اللاعب ثيمبا زواني بسبب الإيقاف، مما يضع الجهاز الفني أمام تحدي اختيار البديل المناسب لتعويض هذا الغياب المؤثر في وسط الميدان.

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المصدر / فلسطين أون لاين