مقتل ضابط إسرائيلي بنيران حزب الله جنوبي لبنان

قُتل ضابط برتبة نقيب في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، خلال معارك مع مقاتلي حزب الله في جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القتيل هو ديفيد حزوت، قائد فصيلة في الكتيبة الثانية عشرة التابعة للواء جولاني، وقد لقي مصرعه أثناء مشاركته في عمليات عسكرية في قرية دير السيريان جنوبي لبنان.





ويُعد لواء جولاني من أبرز ألوية المشاة في جيش الاحتلال، وقد تكبد خلال الأشهر الماضية خسائر بشرية في المعارك المتواصلة على الجبهة الشمالية.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود الذي قتلوا في جنوب لبنان إلى 38، ومتعاقد مدني، منذ اندلاع الحرب بين "إسرائيل" وحزب الله في الثاني من آذار/مارس الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين