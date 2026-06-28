فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاقتصاد تتلف كميات ضخمة من الأجبان واللحوم التالفة وتلاحق المخالفين

مباراة اليوم بكأس العالم 2026: جنوب أفريقيا تفتتح مواجهات دور الـ32 بصدام مرتقب أمام كندا

3 شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

أب وابنه من غزة يقطعون بحر إيجه سباحة نحو اليونان

النواجحة لـ"فلسطين": قسم الحضانة في مجمع ناصر يعمل بنسبة إشغال 150%

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأسيرة سماح حجاوي للمرة الثالثة تواليًا

جدول مباريات دور الـ 32 كأس العالم 2026: المواعيد الكاملة والقنوات الناقلة

مقتل ضابط إسرائيلي بنيران حزب الله جنوبي لبنان

بين هدير الملاعب ودويّ الصواريخ.. سراج يودّع ما تبقّى من عائلته

وسط التحديات.. إزالة وإعادة تدوير 277 ألف طن من الركام في غزة

مقتل ضابط إسرائيلي بنيران حزب الله جنوبي لبنان

28 يونيو 2026 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
...
قتيل جديد في صفوف لواء جولاني خلال معارك جنوب لبنان

قُتل ضابط برتبة نقيب في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، خلال معارك  مع مقاتلي حزب الله في جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القتيل هو ديفيد حزوت، قائد فصيلة في الكتيبة الثانية عشرة التابعة للواء جولاني، وقد لقي مصرعه أثناء مشاركته في عمليات عسكرية في قرية دير السيريان جنوبي لبنان.

WhatsApp Image 2026-06-28 at 12.43.43 PM.jpeg
 

ويُعد لواء جولاني من أبرز ألوية المشاة في جيش الاحتلال، وقد تكبد خلال الأشهر الماضية خسائر بشرية في المعارك المتواصلة على الجبهة الشمالية.
وبذلك، يرتفع عدد الجنود الذي قتلوا في جنوب لبنان إلى 38، ومتعاقد مدني، منذ اندلاع الحرب بين "إسرائيل" وحزب الله في الثاني من آذار/مارس الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #لبنان #مقتل جنود إسرائيليين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة