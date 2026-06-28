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إضراب شامل وتعطيل للمدارس في أم الفحم رفضاً لزيارة المتطرف "سوكوت"

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إضراب شامل وتعطيل للمدارس في أم الفحم رفضاً لزيارة المتطرف "سوكوت"

28 يونيو 2026 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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مدرسة ابتدائية بأم الفحم مغلقة في إضراب سابق

أُعلن في مدينة أم الفحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، عن إضراب وتعطيل الدراسة الأحد في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بما يشمل التعليم الخاص، رفضا لزيارة استفزازية محتملة لعضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف تسفي سوكوت.

وقالت لجنة أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في أم الفحم إن هذه الزيارة تمثل استفزازا واضحا ومرفوضا لمدارسنا ولمديرينا ولمعلمينا ولطلابنا ولأهالي أم الفحم كافة، وهي ليست محاولة لاستغلال مؤسساتنا التعليمية لتحقيق دعاية سياسية انتخابية وشخصية".

وأكدتا في بيان صحفي، أن "الدخول إلى المدارس ليس حقا لأية جهة أو شخص دون تنسيق الإجراءات الرسمية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المخولة، الأمر الذي نعتبره تجاوزا غير مقبول لحرمة المؤسسات التعليمية واستقلاليتها".

وكما قالت لجنة أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في أم الفحم، "إننا نؤكد احترامنا الكامل لمنظومة التربية والتعليم، ونعتز برسالة مدارسنا، ونفخر بجهاز التربية والتعليم في بلدنا، إلا أننا لن نسمح باستغلال المدارس أو تحويلها إلى ساحة للاستفزاز والتحريض أو المساس بكرامة طلابنا وطواقمنا التعليمية".

وأضافتا أنه "وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية والتربوية، وحرصا على سلامة طلابنا وطواقمنا التعليمية ومديري مدارسنا، ومنعا لأي احتكاك أو خطر قد ينجم عن هذه الزيارة، تعلن اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في أم الفحم تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة والمؤسسات التربوية يوم الأحد بما يشمل التعليم الخاص، وإغلاق المدارس والمؤسسات التربوية أمام كل الطلاب والطواقم التربوية".

ودعت لجنة أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية بأم الفحم، جميع الأهالي إلى "الالتزام بهذا القرار، حفاظا على أمن وسلامة أبنائنا، وحتى تبقى مدارسنا بيئة تعليمية آمنة بعيدة عن الاستفزازات السياسية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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