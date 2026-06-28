كولومبيا تفرض التعادل على البرتغال وتنهي دور المجموعات في الصدارة

فرضت كولومبيا التعادل على البرتغال (0-0) وتقدمتها في صدارة المجموعة الحادية عشرة في مونديال 2026 في كرة القدم، السبت في ميامي ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وبعد ضمان المنتخبين التأهل سابقا، رفعت كولومبيا رصيدها إلى7 نقاط، مقابل 5 للبرتغال و4 للكونغو الديموقراطية التي حجزت بطاقة التأهل بفوزها على أوزبكستان 3-1.

وشهدت المباراة ندية كبيرة وصراعا كبيرة على صدارة المجموعة التي تمنح صاحبها مواجهة غانا في دور الـ32 في كانساس، وأخرى محتملة ضد سويسرا في دور الـ16.

في المقابل، يتعيّن على البرتغال، بحال تخطيها كرواتيا القوية في تورونتو، خوض مواجهة محتملة بالغة الصعوبة ضد إسبانيا بطلة أوروبا في دور الـ16.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاما) أسكت منتقديه بتسجيله هدفين خلال الفوز الكبير للبرتغال على أوزبكستان 5-0، ليحقق رقما قياسيا بهزه الشباك في ست مونديالات مختلفة. لكن أمام كولومبيا، بقي الـ"دون" باهتا في مباراة سريعة، فيما تألق المخضرم الكولومبي خاميس رودريغيس.

وتُعد أفضل نتيجة للبرتغال المركز الثالث في 1966 ثم الرابع في 2006 وبلغت ربع النهائي في النسخة الأخيرة عام 2022 في قطر.

أما كولومبيا بقيادة لويس دياس والتي فازت في هذا الدور على أوزبكستان 3-1 ثم الكونغو الديموقراطية 1-0، فتعد أفضل نتيجة لها بلوغ ربع النهائي عام 2014 في البرازيل، فيما غابت عن النهائيات الأخيرة في قطر.

على ملعب هارد روك في ميامي وأما 64 ألف متفرج، ومن هجمة مرتدة، كاد المهاجم المخضرم جون كوردوبا يفتتح التسجيل عندما تفوّق بسهولة على برونو فرنانديش، قبل أن يطلق تسديدة قوية أبعدها الحارس ديوغو كوشتا ببراعة (17).

سدد بعدها جون أرياس كرة مرت عن الحارس البرتغالي فوجدت روبن نيفيش، لاعب الهلال السعودي، ينتظرها لإبعادها قبل أن تجتاز الخط (22).

ومن فرصة برتغالية خطيرة، استدار فرنانديش وسدد كرة قوية أبعدها الحارس وأخفق رونالدو في متابعتها أكروباتيا (39)، ثم سدد زميله في النصر السعودي، جواو فيليكس فوق العارضة (42).

واختتم نجم كولومبيا المخضرم خاميس فرص الشوط الأول بتسديدة قوية صدها كوشتا (45+3).

وصحيح أن المباراة انتهت بتعادل سلبي، إلا أنها شهدت 24 محاولة من كولومبيا (6 بين الخشبات) و13 للبرتغال (2 بين الخشبات).

وفي الوقت بدلا من الضائع من المباراة، سجل المدافع الكولومبي دافينسون سانشيس هدفا ألغي بداعي التسلل.

حاول البديل رافايل لياو أن يخطف الفوز والصدارة للبرتغال، لكن تسديدته كانت بعيدة.

المصدر / وكالات