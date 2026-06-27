نقابة المهندسين تبحث تعزيز الشراكة مع رجال الأعمال

بحث وفد من نقابة المهندسين آلية تعزيز الشراكة وآفاق التعاون مع جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين.

وتطرق الوفدان إلى توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات الفنية والاقتصادية في إعداد الخطط والرؤى الخاصة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة عجلة التنمية وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني.

وشددا على أهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات والخطط المتعلقة بإعادة الإعمار، بما يضمن تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني.

وتناول اللقاء أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، من خلال إعداد برامج مشتركة لتأهيل وتطوير المهندسين، ورفع جاهزيتهم للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لاستقطاب الدعم الفني والتمويلي اللازم لإنجاح هذه المرحلة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: