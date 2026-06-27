الإعلام العبري يكشف تفاصيل "اتفاق الإطار" بين لبنان "وإسرائيل"

نشرت "هيئة البث الإسرائيلية" تفاصيل حول الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان و"إسرائيل تمهيداً لبدء انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان".

وبحسب "هيئة البث"، فإنّ "الاتفاق يُبقي على الوجود الإسرائيلي جنوبي لبنان لحين أن يتم نزع سلاح حزب الله".

كما نقلت "هيئة البث" عن مصادر مطلعة قولها: "تم الاتفاق بين "إسرائيل" ولبنان على بدء المرحلة التجريبية في منطقتَين جنوبي لبنان ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية، وسيدخل الجيش اللبناني إلى هاتَين المنطقتين خلال المرحلة التجريبية".

الانفاق وحزب الله

كما اتفقت "إسرائيل" ولبنان على "كيفية التعامل مع الأنفاق ومواجهة تعزيزات حزب الله"،

بدورها، نقلت "القناة 12 الإسرائيلية" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "وفق الاتفاق الإطاري مع لبنان، سيكون لدى "إسرائيل" حرية الرد على أي تهديد يُوجَّه لإسرائيل"، وسط حديث عن أنّ "الجيش الإسرائيلي سيبقى في حدود (الخط الأصفر) في إطار اتفاق التفاهم مع لبنان حتى تجريد الحزب من سلاحه".

أضافت "القناة 12" أنّ "الهدف الرئيسي للطرفين هو إخراج جميع مظاهر النفوذ الإيراني من لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين