قاسم: مطالب شعبنا أولويات حراكنا الدبلوماسي

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الحركة تضع مطالب شعبنا وفي مقدمتها الإسراع في إغاثته بصورة حقيقية، ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها، والبدء بالإعمار، في صلب حراكها السياسي والدبلوماسي.

وأوضح في تصريح، اليوم الجمعة، أن هذه المطالب هي البوصلة التي تحكم السلوك التفاوضي والمواقف السياسية للحركة.

وشدد قاسم على أن حماس ستظل تناضل إلى جانب جميع القوى الوطنية الصادقة والمخلصة، دفاعاً عن مطالب الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، أكد أن المشاورات متواصلة مع الوسطاء من أجل التوصل إلى مقاربات تضمن تطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن وفدا من الفصائل والحركة سيزور العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لتسليم الرد حول المقاربات الجديدة.

وقال إن الاتصالات والحوارات مستمرة بين الفصائل وحماس والوسطاء: مصر وقطر وتركيا، للوصول إلى مقاربات كاملة متعلقة بتطبيق كامل اتفاق وقف إطلاق النار، أي ما تبقى من المرحلة الأولى ووضع آليات (لتنفيذ) المرحلة الثانية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: