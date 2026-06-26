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تجمع العشائر: وحدة المجتمع أفشلت محاولات استهداف النسيج الوطني

تجمع العشائر: وحدة المجتمع أفشلت محاولات استهداف النسيج الوطني

26 يونيو 2026 . الساعة 19:05 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

ثمن تجمع العشائر في قطاع غزة المواقف الوطنية لمختلف مكونات الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن وحدة المجتمع أسهمت في إفشال المحاولات المشبوهة الرامية إلى استهداف النسيج الوطني.

وأعرب التجمع، في بيان، اليوم الجمعة، عن شكره وتقديره للعشائر والعائلات والقوى الوطنية والإسلامية، والنازحين في مراكز الإيواء، والأجهزة الأمنية وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.

وأشاد بما اعتبره دورا مسؤولا في الحفاظ على التماسك المجتمعي ورفض الدعوات والحملات التي تهدف إلى صرف الأنظار عن الأوضاع في القطاع.

وأكد أن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن جرائم القتل والتدمير والمعاناة الإنسانية في القطاع، رافضًا ما وصفه بمحاولات تمييع الحقائق أو حرف الأنظار عن تلك الجرائم.

ودعا تجمع العشائر إلى الإسراع في دخول اللجنة الإدارية إلى غزة واستلام مهامها، بما يضمن إدارة شؤون الحياة العامة، وتخفيف معاناة السكان، ودعم جهود إعادة الإعمار ومواجهة الفقر.

وشدد البيان على أهمية تعزيز الوعي الوطني، والحفاظ على وحدة الصف الداخلي، ورفض أي دعوات أو تحركات تستهدف الجبهة الداخلية أو تستغل الظروف الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة.

وكان الاحتلال قد دعا أهالي قطاع غزة إلى التظاهر اليوم ضد المقاومة وحركة حماس، إلا أن هذه الدعوة باءت بالفشل الذريع، نتيجة الوعي الفلسطيني ورفض الاستجابة لها، مع تحميل الاحتلال المسؤولية عن الواقع المأساوي في غزة، جراء الإبادة والحصار.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #العشائر الفلسطينية #النسيج الوطني #النسيج المجتمعي

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