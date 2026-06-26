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إسبانيا تسجل 327 حالة وفاة بسبب الحر

26 يونيو 2026 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

 تسببت موجة الحر التي تضرب إسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي، بحسب معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا.

وشهدت البلاد درجات حرارة قياسية في شهر حزيران/ يونيو الجاري، حيث تم تحطيم عدة أرقام قياسية على المستويين الوطني والمحلي خلال موجة الحر.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية (AEMET)، فقد انتهت موجة الحر يوم أمس.

واستنادا إلى سجلات درجات الحرارة الوطنية في إسبانيا التي تعود إلى عام 1950، كان يوم 23 حزيران الأشد حرارة في شهر حزيران على الإطلاق، فيما حل يوم 22 حزيران في المرتبة الثانية، وفق ما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وسُجلت أشد الانحرافات الحرارية في شمال إسبانيا، حيث حقق مطار بلباو أرقامًا قياسية جديدة لكل من درجات الحرارة القصوى نهارًا والدنيا ليلاً.

ومن المتوقع، أن تؤثر موجة الحر في أجزاء واسعة من أوروبا الغربية والوسطى والجنوبية خلال الأسبوعين المقبلين، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

#الأرصاد الجوية #موجة الحر #إسبانيا

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