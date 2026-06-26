قاسم: المقاومة كسرت المشروع الإسرائيلي - الأمريكي في المنطقة

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم، أن المقاومة نجحت في كسر المشروع الإسرائيلي - الأمريكي في المنطقة، معتبراً أن التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة أفرزت واقعاً جديداً يختلف عن المرحلة السابقة.

وأوضح قاسم، في كلمة له اليوم الجمعة، أن وجود "إسرائيل" في الأراضي اللبنانية ليس بسبب الصواريخ، بل لأنها تسعى إلى ابتلاع لبنان واحتلاله، مشدداً على أن المقاومة تمكنت من إحباط هذه المخططات ومنعها من تحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن طهران نجحت في الصمود أمام الضغوط والتحديات، ووصلت إلى مذكرة التفاهم التي وصفها بأنها "إعلان رسمي بهزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبراً أن نتائج المواجهة الأخيرة أثبتت فشل محاولات إخضاع إيران أو فرض شروط عليها.

وعلى الصعيد اللبناني، شدد قاسم على أنه لا خيار أمام "إسرائيل" سوى الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، مؤكداً أنها مطالبة بالرحيل "دون قيد أو شرط"، وأن تعزيز السيادة اللبنانية يتطلب الالتزام بنتائج اتفاق 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ودعا السلطات اللبنانية إلى توحيد الصفوف في مواجهة العدو الإسرائيلي، مطالباً بوقف تنفيذ "إملاءات الوصاية ومصالح الولايات المتحدة وإسرائيل"، ومؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تستمر بصورة طبيعية إذا دخلت في مواجهة مع شريحة واسعة من اللبنانيين.

وأكد أن المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وقراراتها وإمكاناتها، واصفاً إياها بأنها "عماد استقلال لبنان وتحريره"، وموجهاً رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين قال فيها: "نمد لكم اليد، والمقاومة معكم إن سرتم في طريق سيادة لبنان".

وفي ختام كلمته، جدد قاسم التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات المقاومة، قائلاً: "سيبقى تحرير فلسطين هو البوصلة".

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين: