عقلية البقاء: كيف تُغيّر الحرب طريقة تفكير الإنسان؟

في الظروف العادية، يفكّر الإنسان بطريقة تسمح له بالتخطيط:

ماذا سأفعل غدًا؟ كيف سأبني عملي؟ ما الذي أريد أن أحققه بعد سنة؟

لكن في الحرب، تتغير هذه البنية بالكامل، ويبدأ العقل بالانتقال من عقلية التخطيط إلى عقلية البقاء.

وهذا التحول ليس قرارًا واعيًا، بل استجابة نفسية عميقة لضغط مستمر يفرض أولوياته على الإنسان.

🍀 حين يصبح “الآن” هو الزمن الوحيد المهم

في عقلية البقاء، يتقلص المستقبل.

لا يعود الغد مساحة للتخطيط، بل احتمالًا يجب التعامل معه إذا جاء.

👈 يصبح السؤال الأساسي:

كيف ننجو اليوم؟

هذا التحول في الإدراك الزمني يغيّر كل شيء:

- القرارات تصبح أسرع وأقل تعقيدًا.

- الأولويات تُختزل إلى الضروري فقط.

- التفاصيل الطويلة المدى تفقد معناها تدريجيًا.

علم النفس يصف ذلك بأنه انتقال من التفكير التوسعي إلى التفكير التكيفي اللحظي، حيث يركز الدماغ على تقليل الخطر بدل تحقيق النمو.

🍀 تضييق الوعي: العقل الذي يحمي نفسه بالتبسيط

تحت الضغط المستمر، لا يعود الدماغ قادرًا على معالجة كل شيء دفعة واحدة.

فيبدأ بعملية “تصفية قاسية” للمعلومات.

ما لا يخدم البقاء يُهمل،

وما يهدد الأمان يُضخّم،

وما يساعد على النجاة يُركز عليه بشدة.

هذه ليست ضعفًا، بل آلية حماية.

لكن أثرها الجانبي هو أن الإنسان قد يصبح:

- أقل قدرة على التخطيط البعيد.

- أكثر حساسية تجاه المخاطر.

- أسرع في ردود الفعل.

🍀 التحول في معنى القرار

في الحياة المستقرة، القرار يُبنى على الاختيار.

في الحرب، القرار يُبنى على الضرورة.

هذا فرق جوهري.

فالإنسان في عقلية البقاء لا يسأل: “ما الأفضل؟”

بل يسأل: “ما الممكن الآن؟”

وهذا يعيد تشكيل الشعور بالسيطرة على الحياة.

بدل أن يكون الإنسان صانع خيارات، يصبح مُدبّر نجاة.

🍀 الجسد يسبق الفكر

من المهم فهم أن عقلية البقاء ليست عقلية فكرية فقط، بل جسدية أيضًا.

الجهاز العصبي يدخل في حالة استنفار مستمر (fight or flight)،

وهذا يعني أن:

- التوتر يصبح الحالة الافتراضية

- النوم يتأثر

- التركيز يتجزأ

- الانفعال يصبح أقرب من التوازن

ومع الوقت، لا يعود الإنسان “يفكر في الخطر” فقط،

بل يعيش داخل حالة تأهب دائمة له.

🍀 الذاكرة تحت الضغط: ما الذي يبقى؟

تحت عقلية البقاء، لا تعمل الذاكرة كما في الظروف الطبيعية.

الأحداث المرتبطة بالخطر تُخزَّن بقوة، في حين التفاصيل العادية قد تتلاشى أو تتداخل.

لذلك نجد أن الإنسان يتذكر:

- اللحظات الصادمة بوضوح.

- أما التفاصيل اليومية فقد تختلط أو تُنسى.

وهذا جزء من محاولة الدماغ إعادة ترتيب الأولويات حسب “الأهمية الحيوية”.

🍀 هل عقلية البقاء قوة أم عبء؟

الإجابة ليست واحدة.

هي قوة لأنها:

- تسمح بالاستمرار رغم الظروف.

- تقلل من انهيار الفرد أمام الضغط

- تركز الطاقة على النجاة.

وهي عبء لأنها:

- تستنزف الجهاز العصبي.

- تضيق الأفق النفسي.

- تجعل العودة إلى الحياة. الطبيعية لاحقًا أصعب.

بمعنى آخر:

هي آلية ضرورية.. لكنها ليست مصممة لتدوم طويلًا.

🍀 العودة من البقاء إلى الحياة

أحد أصعب التحديات النفسية ليس البقاء أثناء الحرب،

بل العودة بعد ذلك إلى نمط تفكير مختلف.

فالإنسان الذي عاش طويلًا في عقلية البقاء قد يجد صعوبة في:

- التخطيط البعيد.

- استعادة الإحساس بالأمان.

- التوقف عن الترقب المستمر للخطر.

وهنا تظهر الحاجة إلى ما يمكن تسميته بـ إعادة التهيئة النفسية،

حيث يتعلم العقل تدريجيًا أن الخطر لم يعد حاضرًا بنفس الشكل.

🍀 خلاصة

عقلية البقاء ليست خيارًا، بل استجابة.

هي الطريقة التي يحاول بها العقل حماية الإنسان عندما تصبح الحياة غير قابلة للتوقع.

لكن فهم هذه العقلية مهم جدًا،

لأن ما يساعدنا على النجاة في لحظة الخطر،

ليس بالضرورة ما يساعدنا على الحياة بعده.

👈 وفي النهاية، يبقى السؤال الأعمق:

كيف نضمن ألا يتحول البقاء إلى نمط حياة دائم، بدل أن يكون مرحلة مؤقتة؟

المصدر / فلسطين أون لاين