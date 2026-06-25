بعد مقتل فتى بيافا.. حصيلة ضحايا جرائم القتل ترتفع لـ 130 منذ بداية العام

قتل فتى وأصيب آخر بجراح متوسطة، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار بشارع ابن رشد في مدينة يافا، مساء الخميس؛ لترتفع حصيلة الضحايا في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 130.

ووفق مصادر محلية في الداخل المحتل، قتل الفتى أحمد الجعبري (16 عاما) وأصيب آخر (17 عاما) بجراح متوسطة، وقد قدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للفتى بحالة حرجة، كما قدم العلاجات الأولية للآخر، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "وولفسون" لاستكمال العلاج.

وقد أقر الطاقم الطبي في المستشفى وفاة الفتى بحالة حرجة بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بداية العام الجاري إلى 130 قتيلا وقتيلة، في ظل تصاعد مستمرّ بالجرائم المنظمة وأعمال العنف في البلدات العربية، وسط غياب إجراءات حكومية فعالة، للحدّ من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، بينما تتزايد الانتقادات لأداء شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل استمرار الإخفاق في مكافحة منظمات الجريمة وكشف مرتكبي الجرائم.

المصدر / فلسطين أون لاين