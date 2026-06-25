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رئيس سابق للشاباك يغرد محرضًا الغزيين للتظاهر في حراك "26 يونيو"

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رئيس سابق للشاباك يغرد محرضًا الغزيين للتظاهر في حراك "26 يونيو"

25 يونيو 2026 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
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آفي ديختر رئيس الشاباك الأسبق

غرّد رئيس جهاز الشاباك الأسبق، وزير الزراعة الحالي، آفي ديختر، على موقع "إكس"، محرضا سكان قطاع غزة، للتظاهر والمشاركة في ما يسمى حراك 26 يونيو.

وخاطب ديختر، أهالي القطاع مباشرة في مسعى علني للتحريض ضد حركة "حماس" والمقاومة، ودفع المواطنين للتظاهر ضدها.

وجاء في المنشور الذي شاركه ديختر عبر منصاته الرقمية ترويجاً للمقطع: "غداً، الجمعة 26 حزيران/يونيو، من المتوقع أن يخرج الغزيون بأعداد غفيرة للتظاهر ضد حركة حماس".

تبنٍ إسرائيلي

وليست دعوة ديختر الأولى في سياق دعم وتأييد "إسرائيل" أو جهات وشخصيات إسرائيلية، لحراك 26 يونيو، إذ تبنت عدد من الصفحات الإسرائيلية الناطقة بالعربية لهذه الدعوات والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحات إسرائيلية رسمية، من بينها "إسرائيل تتكلم العربية" وصفحة "المنسق"، محتوى يدعم هذه التحركات ويشجع على المشاركة فيها، وهو ما اعتبره منتقدو الحراك دليلاً على انسجام أهدافه مع الرغبات الإسرائيلية الساعية إلى إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية والقضاء عليها.

وتطرح أوساط سياسية وإعلامية تساؤلات حول الجهات التي قد تستفيد من تركيز الاهتمام على الخلافات الداخلية في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#آفي ديختر #حراك #حراك 26 يونيو #دعم إسرائيل لحراك 26 يونيو

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