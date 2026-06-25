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صورة معطيات: 72 شهيدًا في الضفة منذ بداية العام 2026

25 يونيو 2026 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
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72 شهيدًا في الضفة منذ بداية العام 2026

ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية عام 2026 إلى 72 شهيدا، إلى جانب إصابات أخرى برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وذلك وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة.

وفي شأن منفصل، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1659 اعتداء خلال شهر أيار/مايو الماضي، بينها 1108 اعتداءات نفذها جيش الاحتلال و551 اعتداءً للمستوطنين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة عن استشهاد 1172 فلسطينيا، وإصابة 12,666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف فلسطيني وتهجير قرابة 33 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

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وصباح الخميس، استشهد الشاب مصطفى طه مصطفى الخطيب (32 عاما) عقب اقتحام قوات الاحتلال منزله وإطلاق النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب بعد طرق بابه، حيث أطلقت النار عليه فور فتحه الباب، وذلك عقب تأخره في الاستجابة لطلبهم بفتح المدخل.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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