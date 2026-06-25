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سلطة المياه: سكان غزة يصارعون العطش بعد تدمير معظم البنية التحتية للمياه

25 يونيو 2026 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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ارشيفية

حذّر مدير عام سلطة المياه في قطاع غزة، منذر سالم، من تفاقم أزمة المياه في القطاع، مؤكداً أن السكان باتوا يواجهون معاناة يومية للحصول على المياه في ظل الانهيار شبه الكامل لمنظومة المياه والصرف الصحي نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وقال سالم إن ما بين 85% و90% من البنية التحتية الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير الكامل، بما يشمل خطوط الأنابيب الرئيسية ومحطات التحلية الخاصة، إضافة إلى محطة التحلية العامة الوحيدة في شمال قطاع غزة.

وأوضح أن أكثر من 80% من أصل 400 بئر مياه في القطاع خرجت عن الخدمة بشكل كامل، إما بسبب التدمير المباشر، أو نفاد الوقود اللازم للتشغيل، أو وقوعها داخل مناطق عسكرية معزولة خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، ما يمنع الوصول إليها.

وأضاف أن نحو 85% من محطات التحلية الخاصة توقفت عن العمل، في حين تضرر أكثر من 120 كيلومتراً من الخطوط الناقلة الرئيسية للمياه، الأمر الذي فاقم أزمة الإمداد المائي في مختلف مناطق القطاع.

وأشار سالم إلى أن بلدية غزة فقدت نحو 85% من ممتلكاتها وآلياتها، بعد تدمير 140 آلية ومعدة أساسية كانت تُستخدم في أعمال الصيانة والتشغيل الطارئة، ما يحدّ بشكل كبير من قدرة الجهات المختصة على إصلاح الأعطال والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وتعاني غزة من أزمة مائية حادة منذ أشهر، وسط تحذيرات متواصلة من المؤسسات المحلية والدولية من تداعيات انهيار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي على الأوضاع الصحية والبيئية لسكان القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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