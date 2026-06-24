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تعكس "الانهزامية".. "الشاباك" يُزيل تذكارًا لقتلاه منذ "طوفان الأقصى"

24 يونيو 2026 . الساعة 20:25 بتوقيت القدس
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زيني برر قراره بالقول إنه "لا داعي لرؤية الإخفاق أمام أعيننا كل يوم"

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس جهاز الأمن العام للاحتلال الإسرائيلي "الشاباك"، ديفيد زيني، أصدر تعليمات بتفكيك زاوية تذكارية خُصصت لقتلى الجهاز منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكانت قائمة عند مدخل مقر الجهاز في "تل أبيب".

وبحسب ما نشرت الصحيفة، الأربعاء، فأن زيني برر قراره بالقول إنه "لا داعي لرؤية الإخفاق أمام أعيننا كل يوم"، معتبرًا أن الزاوية التذكارية تعكس "الانهزامية".

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الجدل داخل الأوساط الإسرائيلية بشأن تداعيات إخفاقات السابع من أكتوبر، وما خلّفته من تداعيات أمنية وعسكرية وسياسية داخل مؤسسات الاحتلال.

يشار إلى أن "طوفان الأقصى" عملية شنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على "إسرائيل" فجر يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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