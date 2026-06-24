لجنة الطوارئ تجدد دعوتها إلى لجنة إدارة غزة لتسلّم مهامها

جددت لجنة الطوارئ الحكومية دعوتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة للقدوم إلى القطاع والبدء في استلام مهامها، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتسليم العمل الحكومي، واستمرارها في أداء واجباتها إلى حين إنجاز ذلك، بما يشمل حفظ أمن المواطنين وصون النظام العام وضمان تقديم الخدمات الأساسية.

وقالت اللجنة، في تصريح صحفي صدر عنها، الأربعاء، إنها تجدد دعوتها إلى الدكتور علي شعث المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة، وإلى مفوضي اللجنة، للقدوم إلى قطاع غزة والبدء في استلام مهامهم، بما يضمن نجاح اللجنة في أداء مسؤولياتها، ويعزز قدرتها على متابعة الملفات الإنسانية والتنموية ذات الأولوية.

وأكدت اللجنة أن جميع الطواقم والمؤسسات الرسمية ستواصل، إلى حين استلام اللجنة الوطنية لمهامها، أداء واجباتها الوطنية بكل مسؤولية، بما يكفل حفظ أمن المواطنين وصون كرامتهم، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، والعمل على توفير مقومات الحياة الكريمة، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي.

وشددت على التزامها الكامل بحماية المواطنين وصون ممتلكاتهم، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز قيم المحبة والتكافل والتكاتف الوطني في مواجهة المخططات العدوانية المتواصلة.

وحملت لجنة الطوارئ الحكومية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الكارثة الإنسانية والأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المستمر وسياسات التهجير والاستهداف في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين