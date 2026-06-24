صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 73,041 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وصول شهيدين جديدين و14 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي، الأربعاء، إن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 1,029 شهيدًا و3,294 إصابة، إلى جانب 785 حالة انتشال.

ووفق الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,041 شهيدًا و173,402 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين