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مآذن غزة تُقاوم.. مقتل سائق جرافة في غزة

24 يونيو 2026 . الساعة 16:51 بتوقيت القدس
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مقتل سائق جرافة كان يعمل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل سائق جرافة كان يعمل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر انهيار مئذنة مسجد عليه أثناء تنفيذ عمليات هدم داخل قطاع غزة.

وبحسب ما أورده موقع "حدشوت للو تسنزورا"، الأربعاء، وقع الحادث خلال مشاركة السائق في أعمال هدم وتجريف ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، حيث انهارت مئذنة أحد المساجد على الجرافة التي كان يقودها، ما أدى إلى مقتله.

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صورة الجرافة

يشار إلى أن أعمال الهدم والتجريف التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، تُعد خرقًا لوقف إطلاق النار الموقع بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، في أكتوبر الماضي.

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سائق الجرافة القتيل

المصدر / فلسطين أون لاين
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