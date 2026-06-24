موعد مباراة اليوم بين كندا وسويسرا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الجماهير الرياضية الليلة، الأربعاء 24 يونيو 2026، نحو قمة كروية مرتقبة تجمع بين منتخبي كندا وسويسرا، في إطار منافسات بطولة كأس العالم. وتكتسب هذه المواجهة أهمية استثنائية نظراً لتقارب الفريقين في النقاط وحاجتهما الماسة للفوز لضمان التأهل.

توقيت المباراة

ستنطلق أحداث هذه المواجهة الحاسمة في تمام الساعة العاشرة (22:00) مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والقدس وعنان ودمشق وبيروت.

القنوات الناقلة

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن نقل المباراة بشكل مباشر وحصري عبر قناتها beIN Sports MENA Max 1، حيث ستخصص القناة تغطية ميدانية واستديوهات تحليلية لمواكبة أحداث اللقاء.

حسابات المجموعة

يدخل المنتخبان المباراة وهما في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما من مباراتين، حيث نجح كل من كندا وسويسرا في تحقيق فوز واحد وتعادل واحد. وتتصدر كندا المجموعة حالياً بفضل فارق الأهداف (+6)، تليها سويسرا في المركز الثاني بفارق أهداف (+3). بينما تأتي البوسنة والهرسك في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل قطر الترتيب بنقطة واحدة أيضاً.

تعد هذه المباراة فاصلة في مسيرة المنتخبين، حيث سيؤدي الفوز إلى تعزيز فرص التأهل المباشر للدور القادم، بينما سيضطر الخاسر أو المتعادل لانتظار نتائج الجولات الأخرى وحسابات الأهداف التي قد تضع مصير التأهل في مهب الريح.





المصدر / فلسطين أون لاين