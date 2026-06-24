الذهب يسجل أدنى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الدولار

واصل الذهب التراجع الأربعاء، ولامس أدنى مستوى في نحو أسبوعين، مع صعود الدولار وسط التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية، في ‌حين يقيم المستثمرون الإشارات المتضاربة بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4064.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0431 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ 11 يونيو حزيران.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 1.7 بالمئة إلى 4080.80 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي “إلى أجل غير مسمى”، لكن طهران نفت تقديم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات، مما أثار تساؤلات حول الاتفاق الهش بين الجانبين. واختلف الجانبان أيضا حول تفاصيل بند يسمح لإيران بالوصول إلى أموالها المجمدة في حسابات خارجية.

المصدر / فلسطين أون لاين