بشق الأنفس.. كولومبيا تجهز على الكونغو وترافق البرتغال إلى دور الـ32

واصل دانييل مونوز هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم القدم، وقاد منتخب كولومبيا للتأهل لدور الـ32 في مونديال أمريكا الشمالية.

وحقق منتخب كولومبيا انتصارا صعبا على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، في الجولة الثانية بالمجموعة الـ11 من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

وتقمص مونوز دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف المنتخب الكولومبي الوحيد في الدقيقة 76، ليضع حدا لسوء الحظ الذي لازم فريقه، بعدما تسابق لاعبوه في إضاعة الفرص السهلة التي أتيحت لهم.

وكان مونوز سجل أيضا خلال فوز كولومبيا على أوزبكسان بنتيجة 3-1 في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

وارتفع رصيد كولومبيا إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيها منتخب البرتغال، في حين تجمد رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وتلتقي كولومبيا مع البرتغال في الجولة الأخيرة للمجموعة، التي تشهد أيضا مواجهة هامة لمنتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره الأوزبكي، القابع في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان للتأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، عن طريق التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.

المصدر / وكالات