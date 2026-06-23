إيران: لا نعتزم السماح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية المتضررة

قال إسماعيل بقائي ‌المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء إن طهران لم تعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سويسرا، ولا تخطط للسماح للوكالة بتفتيش للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة.

وذكر بقائي أنه لا يوجد بروتوكول لعمليات تفتيش كهذه، ‌مضيفا أن إيران ستواصل ‌الوفاء بالتزاماتها الحالية بصفتها عضوا في معاهدة عدم ‌انتشار الأسلحة النووية وبموجب اتفاقية الضمانات المبرمة مع وكالة الطاقة الدولية الذرية.

وتابع: “قدراتنا الصاروخية والدفاعية لن تكون موضع تفاوض مع أي طرف”.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس صرح الاثنين بأن الإيرانيين وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، واصفا ذلك بأنه “خطوة كبيرة”.

في السياق، قال مندوب ‌إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء إنه تم تحقيق تقدم جيد في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال المحادثات التي جرت بينهما في سويسرا.

وقال علي بحريني “يواصل زملاؤنا النقاش في محادثات جيدة جدا جرت ‌أمس على المستوى ‌الفني”، مضيفا أنه سيتم تشكيل مجموعتي ‌عمل خلال الأيام المقبلة لبحث رفع العقوبات عن إيران، والقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.

وأكد للصحافيين أن بلاده وحدها ستقرر كيفية استخدام أصولها المجمّدة بمجرد الإفراج عنها بموجب الاتفاق، في تعارض مع تصريحات أمريكية.

وتابع “إيران هي الدولة الوحيدة التي ستقرر كيفية التصرف في أصولها التي سيتم رفع التجميد عنها، ولذلك فإنني أرفض أي مزاعم (أمريكية) بشأن ضرورة… أن يكون لأي دولة أخرى تأثير على تلك القرارات أو تلك العمليات”.

المصدر / وكالات