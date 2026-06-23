الجزائر تقلب الطاولة على الأردن وتنعش آمالها المونديالية بثنائية.

نجح منتخب الجزائر في قلب الطاولة على نظيره الأردني، في الديربي العربي الخالص الذي جمع الفريقين على ملعب “ليفاي”، وانتهى بفوز الخضر بهدفين مقابل هدف، بعد ما كان فريق النشامى متقدما بهدف نظيف حتى الدقيقة 70، وذلك في ختام مواجهات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.

بدأ اللقاء بهجوم متبادل من كلا المنتخبين، وكانت البداية بالركلة الثابتة غير المباشرة التي احتسبها الحكم لمصلحة النشامى على حدود منطقة الجزاء، لترسل على رأس نزار الرشدان، ليقابل الكرة بضربة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس لوكا زيدان.

وجاء الرد الجزائري بهجمة منظمة داخل منطقة الجزاء، انتهت بوصول الكرة لأمين غويري، الذي أطلق تصويبة أرضية زاحفة في الشباك الخارجية، قبل أن يظهر الحارس لوكا زيدان في الأضواء مرة أخرى، بتصدي رائع لتسديدة موسى التعمري.

وكاد الأسطورة رياض محرز أن يضع محاربي الصحراء في المقدمة في أول 20 دقيقة، عن طريق تمريرة حريرية من هشام بوداوي في ظهر المدافعين، على إثرها انفرد جناح أهلي جدة السعودي بالحارس يزيد أبو ليلي، لكن تباطؤ محرز في إنهاء الهجمة، منح الفرصة للمدافعين لإبعاد الكرة من أمامه في الوقت المناسب

وتكرر نفس المشهد بعد عودة اللاعبين من فترة التبريد الأولى، وهذه المرة انفرد أبو البنات من العمق، وفي الأخير سدد بصعوبة في جسد حامي عرين النشامى، ليأتي العقاب الفوري، باستغلال ولا أروع للهدية الجزائرية في تمرير الكرة في الثلث الأول من الملعب، انتهى بعرضية وصلت لنزار الرشدان، الذي غالط زيدان الابن بتسديدة قوية بوجه القدم الخارجي على يسار المرمى، معلنا تقدم وصيف آسيا بأولى الأهداف.

وبعد التغييرات التي أجراها المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، تحسن أداء منتخب الخضر في شوط المباراة الثاني، وهذا الأمر كان واضحا في سيل الفرص والمحاولات التي تعرض لها أبو ليلى، أبرزها التصويبة الصاروخية التي أطلقها إبراهيم مازة من على حدود منطقة الجزاء، وتصدى لها الحارس ببراعة.





ومن سلاح الكرات الثابتة، تمكن المنتخب الجزائري من إدراك هدف التعديل عن طريق ركلة ركنية أرسلها رياض محرز من الجهة اليمنى، ليقابلها نذير بن بوعلي بضربة رأسية صعبة على يمين الحارس الأردني.

وأضاف الهداف أمين غويري، ثاني أهداف منتخب الأفناك أيضا من ركلة ركنية، لكنها شهدت لحظات من الارتباك داخل منطقة الست ياردات، قبل أن يتدخل قناص مارسيليا الفرنسي بلمسة سريعة قبل أن تصل إلى يد الحارس أو أقدام المدافعين.





وبهذه النتيجة، يكون المنتخب الجزائري قد حقق أول ثلاث نقاط له في المونديال، بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام الأرجنتين بهاتريك الأسطورة ليونيل ميسي، ليصبح بحاجة لأي نتيجة إيجابية في مباراته الختامية أمام النمسا لضمان التأهل إلى مراحل خروج المغلوب للمرة الثانية في تاريخه، في المقابل تحطمت آمال المنتخب الأردني في المنافسة على التأهل باستمرار رصيده الصفري قبل اختبار التانغو الأرجنتيني في المباراة الأخيرة.

المصدر / وكالات