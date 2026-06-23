سيناريوهات تأهل مصر

عزّز منتخب مصر حظوظه في بلوغ الدور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد تحقيقه فوزا مهما على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.

وبات المنتخب المصري يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متقدماً بفارق بسيط على بلجيكا وإيران اللذين يملكان نقطتين لكل منهما، بينما تتذيل نيوزيلندا الترتيب بنقطة واحدة، ما يجعل الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد هوية المتأهلين.

ويخوض منتخب مصر مواجهة مصيرية أمام منتخب إيران في الجولة الثالثة، حيث تتعدد سيناريوهات التأهل وفق نتائج اللقاء وبقية مباريات المجموعة.

ففي حال تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على إيران، فإنه سيحسم صدارة المجموعة رسميًا برصيد 7 نقاط، ويتأهل مباشرة إلى الدور التالي دون انتظار أي حسابات إضافية.

أما في حال التعادل، فإن المنتخب المصري سيرفع رصيده إلى 5 نقاط، وهو ما يضمن له بطاقة التأهل سواء في الصدارة أو ضمن أفضل المنتخبات المتأهلة.

وفي حال الخسارة أمام إيران، فإن فرص مصر ستظل قائمة، بشرط ارتباط النتيجة بمباراة بلجيكا ونيوزيلندا، إذ قد تُبقي بعض السيناريوهات المنتخب المصري في المنافسة على التأهل، خصوصًا إذا جاءت الخسارة بفارق ضئيل.

كما يضمن المنتخب المصري في جميع الأحوال إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث على الأقل، برصيد 4 نقاط، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة في سباق أفضل أصحاب المركز الثالث، وهي إحدى طرق التأهل المستحدثة في نظام البطولة.

وبحسب نظام كأس العالم 2026، يتأهل 32 منتخبًا من أصل 48 إلى الأدوار الإقصائية، حيث تتأهل المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني مباشرة، إضافة إلى 8 منتخبات من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويعتمد كسر التعادل بين المنتخبات على عدة معايير، أبرزها المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، وعدد الأهداف المسجلة، يليها اللعب النظيف، وصولًا إلى التصنيف العام للفيفا عند الحاجة.

وبذلك، يدخل منتخب مصر الجولة الأخيرة بأكثر من فرصة للتأهل، وسط ترقب جماهيري كبير لمصير "الفراعنة" في البطولة العالمية.

المصدر / وكالات