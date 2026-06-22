بلجيكا تتعادل مع إيران في مباراة مثيرة بطلها الحارس بيرانفاند

سجلت بلجيكا تعادلا ثانيا على التوالي في كأس العالم 2026، وذلك أمام المنتخب الإيراني في منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا مصر ونيوزيلندا.

فرغم سيطرتها على اللعب واستحواذها الكرة، إلا أن الفرص كانت متكافئة. وقد تمكنت إيران من تسجيل هدف في مرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 25 إثر ضربة حرة نفذها إحسان هاجسافي مدافع أصفهان ومرر الكرة لزميله مهدي طارمي مهاجم أولمبياكوس اليوناني وسط لاعبي الدفاع البلجيكي ليسكنها في الشباك.

لكن الحكم الأرجنتيني داريو هريرا اضطر لإلغائه بعد الاستعانة بتقنية الفار بسبب تسلل طفيف لحظة التمريرة.

تكافؤ في الفرص

وكانت إيران شنت هجمة خطرة أولى في الدقيقة 14 عندما تلقى المدافع حسين كنعاني تمريرة عرضية في منقطة الجزاء، وسددها من وضع صعب ليقوم كورتوا بتدخل حاسم لمنع الكرة من الوصول إلى الشباك.

من جانبها، سعت بلجيكا لبناء اللعب والتقدم بالكرة نحو المرمى، وشكلت بعض هجماتها المنسقة خطرا على مرمى الحارس الإيراني، مثل فرصة تروسار في بداية المباراة الذي تصد لها بيرانفاند، ثم استعاد "الشياطين الحمر" الكرة ليُجري تبادل (الكرة) بين لاعب الوسط كفين دي بروين والظهير الأيمن توما مونييه، لكن من دون نتيجة.

ويمكن الإشارة أيضا لفرصة تروسار في الدقيقة التاسعة عندما انطلق مهاجم أرسنال على الجانب الأيسر وقام بتمريرة عرضية لدي بروين الذي سدد الكرة بباطن القدم لكن أحد المدافعين أبعد الكرة. وفي الدقيقة 44، أبعد الحارس بيرانفاند تسديدة من المدافع ماكسيم دي كويبر التي جاءت عقب عرضية طويلة.

كورتوا يمنع إيران من هز الشباك

وكان حارس مرمى إيران حاسما في الدقيقة 59 وفي الدقيقة 86 عندما سدد دي كويبر بقوة وعلى مسافة قريبة جدا من خط المرمى ليوقف الكرة بيده اليسرى ويمنع بلجيكا من هز الشباك.

بدوره، أنقذ حارس مرمى بلجيكا وريال مدريد فريقه من هدف التقدم في الدقيقة 53 إثر تسديدة طارمي داخل المنطقة بعد رمية تماس طويلة تم تحويل مسارها بالرأس.

ورغم إشهار البطاقة الحمراء في وجه المدافع البلجيكي ناتان نغوي في الدقيقة 67 إثر اعتراضه على طارمي الذي كان متجها صوب المرمى، إلا أن إيران فشلت في استغلال تفوقها العددي وعجزت عن الوصول لشباك كورتوا.

وروغم محاولاتها في الدقائق الأخيرة من المواجهة، لم تتمكن بلجيكا من تحويل فرصها لهدف الفوز.

المصدر / وكالات