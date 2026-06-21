مباراة اليوم الأحد 21 يونيو: بلجيكا ضد إيران في قمة المجموعة "7" بكأس العالم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد، 21 يونيو 2026، إلى ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يترقب الجميع قمة كروية مرتقبة تجمع بين المنتخب البلجيكي ونظيره الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2026.

وضع الفريقين في المجموعة

تكتسي المباراة أهمية بالغة لكلا المنتخبين، حيث يسعى الطرفان لحصد النقاط الثلاث لتعزيز آمالهما في التأهل لدور الـ 32. يدخل المنتخب البلجيكي، الذي يقوده المدير الفني رودي غارسيا، اللقاء باحثاً عن الفوز بعد تعادله الإيجابي (1-1) في الجولة الافتتاحية أمام منتخب مصر. وفي المقابل، يطمح "فرس فارس" بقيادة أمير غالينوي إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادلهم المثير (2-2) أمام نيوزيلندا في الجولة الأولى، مما يجعل ترتيب المجموعة مفتوحاً على كافة الاحتمالات.

إليك أهم النقاط المتعلقة بهذه المواجهة على النحو الآتي:

بطاقة تعريف المباراة

* المواجهة: بلجيكا × إيران.

* التاريخ: اليوم الأحد، 21 يونيو 2026.

* المكان: استاد لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

* المناسبة: الجولة الثانية من دور المجموعات - كأس العالم 2026.

توقيت البث المباراة حسب الدول العربية

* مكة المكرمة، القدس، مصر، الدوحة، الكويت، المنامة، بغداد، صنعاء، عمان، دمشق، بيروت: 22:00 (10 مساءً).

الطاقم التعليقي (beIN SPORTS)

* قناة beIN SPORTS MAX 2: المعلق أحمد البلوشي.

* قناة beIN SPORTS MAX 4: المعلق محمد المبروكي.

مفاتيح الفوز لكل منتخب

* المنتخب البلجيكي:

* الاستحواذ على وسط الميدان بقيادة دي بروين.

* استغلال الكرات العرضية لاستثمار قوة لوكاكو البدنية.

* الضغط المبكر لفك التكتل الدفاعي الإيراني.

* المنتخب الإيراني:

* الانضباط التكتيكي في الخطوط الخلفية.

* الاعتماد على سرعة الأطراف في الهجمات المرتدة.

* استغلال الكرات الثابتة التي قد تكون بوابة لتسجيل الأهداف.

هل تتوقع أن ينجح المنتخب البلجيكي في فرض سيطرته أم سيكون للمنتخب الإيراني كلمة أخرى في لوس أنجلوس؟





المصدر / فلسطين أون لاين