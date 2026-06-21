ودعت والدة الشهيد محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، ابنها الثاني المصور الصحفي أحمد وشاح، الذي استشهد إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد اغتالت، أمس، مصور قناة الجزيرة مباشر أحمد وشاح وشخصين آخرين، في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على منزل بالمخيم، ما أدى أيضاً إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

وأدانت شبكة الجزيرة الجريمة التي استهدفت أحد موظفيها، معتبرةً أنها تندرج ضمن الاعتداءات المتواصلة بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.

وانضم أحمد وشاح إلى شقيقه محمد وشاح، مراسل الجزيرة مباشر، الذي استشهد في الثامن من أبريل/نيسان الماضي، إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارته في شارع الرشيد غربي مدينة غزة.

وكان الشهيد أحمد وشاح قد شارك في تغطية العديد من المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما أفاد مراسل الجزيرة بأن استهدافه جاء ضمن سلسلة غارات إسرائيلية متفرقة أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين