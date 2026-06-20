بعد شهرين من اغتيال شقيقه.. الاحتلال يغتال مصور "الجزيرة مباشر" أحمد وشاح

استشهد مصور قناة "الجزيرة مباشر" الزميل الصحفي أحمد وشاح ومواطنان آخران بقصف إسرائيلي لفناء منزل وسط قطاع غزة.

وجاءت الحادثة عقب إطلاق مسيّرة إسرائيلية صاروخين صوب فناء منزل في مخيم البريج، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم الزميل أحمد، فضلا عن إصابة آخرين.

والمصور وشاح هو شقيق الصحفي محمد وشاح مراسل قناة "الجزيرة مباشر" الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف مركبته في شارع الرشيد غربي مدينة غزة في 8 أبريل/نيسان الماضي.

وخلال الإبادة الإسرائيلية، غطى المصور أحمد وشاح العديد من المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة، كما عملا مع شقيقه الصحفي الشهيد محمد في تغطية فعاليات وطنية متعددة.

وباستشهاد المصور وشاح يرتفع عدد شهداء موظفي وصحفيي الجزيرة الذين اغتالتهم "إسرائيل" خلال الإبادة الجماعية إلى 12 شهيدا من أصل أزيد عن 260 صحفيا شهيدا.





ونعت كتلة الصحفي الفلسطيني الزميل المصور الصحفي أحمد وشاح، الذي ارتقى شهيدًا إثر الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين أثناء أداء رسالتهم المهنية والإنسانية.

وأكدت كتلة الصحفي، في بيان، أن استشهاد الزميل وشاح يأتي بعد اغتيال شقيقه الزميل الصحفي محمد، في مشهد يجسد حجم الاستهداف الممنهج الذي يطال الأسرة الصحفية الفلسطينية، ومحاولة إسكات الرواية الفلسطينية ومنع نقل حقيقة ما يجري إلى العالم.

وطالبت المؤسسات الإعلامية الدولية والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحرية الصحافة بالتحرك العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية اللازمة للطواقم الإعلامية التي تواصل أداء واجبها في ظل ظروف بالغة الخطورة.

وتقدم كتلة الصحفي بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد أحمد وشاح، وإلى زملائه في قناة الجزيرة مباشر، وإلى الأسرة الصحفية الفلسطينية، مؤكدة أن دماء الصحفيين ستبقى شاهدًا على الحقيقة، وأن محاولات استهدافهم لن تنجح في حجب صوت فلسطين أو طمس روايتها.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: