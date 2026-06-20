محطات التحلية في غزة تحذر من تفاقم أزمة مياه الشرب

حذرت جمعية أصحاب محطات التحلية من تداعيات توقف بعض المحطات عن العمل في قطاع غزة؛ نتيجة نفاد الوقود اللازم للتشغيل.

وناشدت الجمعية، في بيان تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم السبت، الجهات الرسمية المحلية والدولية للتدخل العاجل لمنع تفاقم أزمة مياه الشرب وتفادي كارثة إنسانية قد تؤثر على مئات الآلاف من المواطنين الذين يعتمدون على المياه المحلاة كمصدر أساسي ومباشر للأمن المائي.

وقالت إنها تفاجأت باتصال ممثل منظمة "اليونيسف" الخميس الماضي على بعض محطات التحلية خاصة في جنوب القطاع يبلغهم بوجود تعثر في توفير السولار الموزع من قبل المنظمة للمحطات، وأنه لن يتم توزيع الكميات اللازمة لاستمرار العمل خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت أنه بسبب عدم توفر السولار البديل داخل غزة فقد توقفت بعض المحطات عن العمل يومي الجمعة والسبت.

وشددت الجمعية على أن استمرار توقف هذه المحطات حتى لفترات قصيرة ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، داعيةً إلى تدخل عاجل وفوري من جميع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية لتوفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل المحطات بشكل مستمر وضمان استمرار تزويدها بالسولار لتفادي الوصول إلى المرحلة الأخطر المتمثلة في التوقف الكامل لعمليات إنتاج وتوزيع مياه الشرب المحلاة

وأشارت جمعية أصحاب محطات التحلية إلى أن قطاع إنتاج وتوصيل مياه الشرب يعاني أصلا بشكل كبير من نقص حاد في مستلزمات التشغيل والصيانة بما في ذلك فلاتر التحلية والأغشية وقطع الغيار بالإضافة إلى الزيوت الصناعية وإطارات المركبات المستخدمة في نقل وتوزيع المياه، الأمر الذي يضاعف حجم التحديات الهائلة التي تواجه هذا القطاع الحيوي في الوقت الراهن.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: