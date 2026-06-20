مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 من وحدة الكوماندوز في لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي من وحدة الكوماندوز وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، في ما وصفته بـ"حدث أمني صعب" وقع خلال المعارك الجارية جنوب لبنان.

وذكر موقع "حدشوت بزمان" العبري، السبت، أن 3 إلى 4 مروحيات عسكرية هبطت ليلاً في مستشفى “رامبام” في مدينة حيفا، في إطار عمليات إجلاء عاجلة للمصابين القادمين من ساحة القتال، ما يعكس حجم الخسائر التي تعرّضت لها القوات الإسرائيلية خلال الاشتباكات الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الجمعة، مقتل أربعة من جنوده، بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52 في اللواء 401، المقدم دور جداليا بن سمحون (32 عاماً)، وذلك خلال استهداف دبابة تابعة لوحدته أثناء العمليات العسكرية قرب بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان.

وأوضح الجيش أن الجنود قُتلوا جراء استهداف الدبابة التي كانت تعمل ضمن قوة تابعة للواء “غفعاتي”، في حين أفادت إذاعة الجيش بأن التحقيقات الأولية ترجح أن الاستهداف نجم عن “جسم جوي مشبوه”، قد يكون طائرة مسيّرة مفخخة أو صاروخاً موجهاً، دون حسم طبيعة الهجوم حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين