الإعلام الحكومي: الاحتلال ارتكب 3338 خرقاً لاتفاق وقف النار في غزة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت آلاف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ بدء سريانه وحتى اليوم الـ251، في ظل استمرار الانتهاكات على مختلف المستويات الإنسانية والإغاثية والمعيشية.

وأوضح المكتب في بيان، السبت، أن عدد الخروقات المسجلة بلغ 3338 خرقاً، أسفرت عن استشهاد 1012 فلسطينياً، وإصابة 3208 آخرين جراء استهدافات متفرقة نُسبت إلى قوات الاحتلال خلال فترة الهدنة.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال اعتقلت 100 فلسطيني خلال فترة الاتفاق، في حين تواصل القيود المفروضة على الحركة والتنقل عبر المعابر، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وبيّن المكتب أن حجم المساعدات التي دخلت إلى غزة لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث دخل نحو 54 ألف شاحنة فقط من أصل 150 ألف شاحنة كان من المفترض السماح بدخولها وفق الاتفاق.

وفيما يتعلق بحرية التنقل، ذكر البيان أنه سُمح لـ7417 مسافراً فقط بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، من أصل 20600 مسافر كان يُفترض تمكينهم من السفر خلال الفترة ذاتها.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي أن استمرار هذه الخروقات يفاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، ويقوّض الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار، داعياً إلى إلزام الأطراف المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين