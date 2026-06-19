ضابط إسرائيلي يدعو للانسحاب من لبنان ويحذر من "كارثة كبيرة"

قال العقيد احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي رونين كوهين إن التوغل العسكري داخل الأراضي اللبنانية يتم بطريقة خاطئة ويفتقر إلى هدف حقيقي، محذراً من أن القوات الإسرائيلية الموجودة في تلك المناطق تواجه مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى "كارثة كبيرة" في المستقبل.

وأوضح كوهين في لقاء متلفز، الجمعة، أن "الجيش الإسرائيلي" يعمل في مناطق وعرة قرب نهر الليطاني ومرتفعات علي الطاهر والشقيف، مشيراً إلى أن محدودية الحركة هناك تضطر القوات إلى استخدام المروحيات في عمليات الإخلاء، معتبراً أن الجنود الإسرائيليين يتحولون إلى "أهداف سهلة" في الميدان.

وأكد أن الوجود العسكري العميق داخل لبنان لا يوفر الحماية لمستوطنات الشمال، وأن الصواريخ والطائرات المسيّرة لا تزال قادرة على الوصول إلى مختلف المناطق، مضيفاً أن سقوط الجنود يتواصل "من دون جدوى"، بحسب تعبيره.

وحذر الضابط الإسرائيلي المتقاعد من أن الجيش لم يواجه بعد عمليات معقدة تشمل العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع في وقت واحد، معتبراً أن مثل هذه السيناريوهات ستكشف حجم المخاطر التي تواجهها القوات الإسرائيلية.

ودعا كوهين إلى الانسحاب من العمق اللبناني والاكتفاء بانتشار عسكري محدود قرب الحدود، مع اعتماد سياسة دفاع متحرك وتنفيذ عمليات محددة عند الحاجة، مؤكداً أن الكلفة البشرية والعسكرية الحالية لا تتناسب مع الفوائد المرجوة من استمرار التوغل.

المصدر / فلسطين أون لاين