إصابات في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس

أصيب خمسة مواطنين بينهم أربعة أطفال، مساء اليوم الجمعة، جراء قصف مسيرة إسرائيلية هدفا مدنيا في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، مشيرا إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس.

وفي المحافظة الوسطى، أفادت مصادر محلية بتقدم عدد من الآليات الإسرائيلية والبواقر من موقع أبو حمام شرقي دير البلح وسط إطلاق نار مكثف.

كما تقدمت آليات عسكرية نحو مفترق الشهداء (نيتساريم) وسط إطلاق نار صوب المواطنين ومركبات المواطنين.

يأتي ذلك ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الممتد منذ أكتوبر 2025 وحتى اللحظة، حاصدا أرواح أكثر من 1000 مواطن في قطاع غزة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: