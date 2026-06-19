يونيسف: وقف إطلاق النار المعلن في غزة "وهم قاتل" للأطفال

وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وقف إطلاق النار المعلن في غزة برعاية أمريكية، بأنه "وهم قاتل" للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى قتل الاحتلال 265 طفلا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الجمعة، وعُرضت أثناء مؤتمر صحافي في جنيف "لأشهر طويلة جدا، أُخبر العالم أجمع بوجود وقف لإطلاق النار في غزة. إلا أن هذا الوقف المزعوم أصبح بالنسبة للأطفال الفلسطينيين وهما قاسيا وقاتلا".

وأضاف: منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قُتل 265 طفلا فلسطينيا في أنحاء غزة، واصفا هذا الرقم بأنه "عبثي" و"مفجع"، ومعتبرا أن ذلك "يقوّض مصداقية" وقف إطلاق النار.

وتابع إلدر: "كان عدد قليل منهم ضحايا ذخائر غير منفجرة، لكن معظمهم قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غارات جوية أو قنابل أو طائرات مسيّرة".

وأفادت "يونيسف" أنه بالإضافة إلى قتل الأطفال، هناك أكثر من 400 فتاة وفتى مصابين بينهم كثر في حالة خطرة.

وشدد إلدر على ضرورة التوقف عن قبول مستويات لوفيات الرضع من شأنها أن تثير غضبا دوليا في أي مكان آخر. "يجب أن نتوقف عن تطبيع ما هو غير طبيعي".

وحذر من أن مئات الأطفال بحاجة ماسة إلى الإجلاء لتلقي العلاج الطبي، كما حذر من أنّ القيود المفروضة على الأدوية الأساسية تعني أن الأطفال المصابين يعانون معاناة أكبر، ويواجهون خطرا متزايدا للإصابة بالعدوى والمضاعفات وبتر الأطراف مجددا.

وحتى منتصف حزيران/ يونيو، أسفر العدوان عن استشهاد 992 شخصاً على الأقل، وفق وزارة الصحة.

المصدر / عمان/ فلسطين أون لاين: