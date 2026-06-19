فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أوكسفام: منع "إسرائيل" للمساعدات الإنسانية جزء من العقاب الجماعي للفلسطينيين

الذهب يهبط 2.4% ويتجه لثالث خسارة أسبوعية

أبو عبيدة يشيد بعمليات حزب الله: العدو لم يجنِ سوى الخيبة والانكسار

في اليوم العالمي للاجئ.. ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني يتمسكون بحق العودة

مصادقة إسرائيلية على مجمع استيطاني ضخم في قلب الخليل

نحو 91 ألف طالب فلسطيني يتقدمون غدا لامتحان الثانوية العامة

ترامب: لولاي لكانت "إسرائيل" سُويت بالأرض

60 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

بين الهدنة والغياب.. أحمد أبو جزر قصة لا تكتمل

مستوطنون يهاجمون منزلاً ويُحطمون 4 مركبات بسلفيت

أستراليا تسجل لأول مرة حالة اشتباه بإنفلونزا الطيور

19 يونيو 2026 . الساعة 17:06 بتوقيت القدس
...
إنفلونزا الطيور

أعلنت الحكومة الأسترالية تسجيل أول حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع "H5N1" في البلاد، لدى طائر بري، لتكون الأولى في تاريخ القارة.

وذكرت شبكة "أي بي سي" الأسترالية، اليوم الجمعة، أن أستراليا التي كانت تُعرف حتى الآن بأنها القارة الوحيدة التي لم تُسجل فيها إصابات بإنفلونزا الطيور، رصدت أول حالة مشتبه بها.

وقالت وزيرة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك الأسترالية جولي كولينز إن الحالة المشتبه بها اكتُشفت لدى طائر بري مهاجر في ولاية أستراليا الغربية، بحسب الشبكة.

وأوضح المسؤولون في الولاية أن الطائر وُضِع في الحجر الصحي بعد العثور عليه، لكنه نفق في الليلة نفسها.

وأشار المسؤولون إلى أنه في حال أكدت الفحوصات المخبرية إصابة هذا الطائر بإنفلونزا الطيور، فإن ذلك سيعني أن الفيروس أصبح موجودا في جميع قارات العالم.

ومن المتوقع صدور نتائج الاختبارات التي أُجريت على العينات المأخوذة من الطائر غدا السبت.

المصدر / كانبرا/ فلسطين أون لاين:
#أستراليا #إنفلونزا الطيور

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة