أستراليا تسجل لأول مرة حالة اشتباه بإنفلونزا الطيور

أعلنت الحكومة الأسترالية تسجيل أول حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع "H5N1" في البلاد، لدى طائر بري، لتكون الأولى في تاريخ القارة.

وذكرت شبكة "أي بي سي" الأسترالية، اليوم الجمعة، أن أستراليا التي كانت تُعرف حتى الآن بأنها القارة الوحيدة التي لم تُسجل فيها إصابات بإنفلونزا الطيور، رصدت أول حالة مشتبه بها.

وقالت وزيرة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك الأسترالية جولي كولينز إن الحالة المشتبه بها اكتُشفت لدى طائر بري مهاجر في ولاية أستراليا الغربية، بحسب الشبكة.

وأوضح المسؤولون في الولاية أن الطائر وُضِع في الحجر الصحي بعد العثور عليه، لكنه نفق في الليلة نفسها.

وأشار المسؤولون إلى أنه في حال أكدت الفحوصات المخبرية إصابة هذا الطائر بإنفلونزا الطيور، فإن ذلك سيعني أن الفيروس أصبح موجودا في جميع قارات العالم.

ومن المتوقع صدور نتائج الاختبارات التي أُجريت على العينات المأخوذة من الطائر غدا السبت.

المصدر / كانبرا/ فلسطين أون لاين: