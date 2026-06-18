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حماس ترحب بتصريحات ترامب وتطالبه بوقف خروقات الاحتلال

18 يونيو 2026 . الساعة 20:46 بتوقيت القدس
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حازم قاسم

رحّبت حركة حماس بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أكد فيها التزام الحركة الكامل بوقف إطلاق النار، معتبرةً أن هذه التصريحات تعكس موقفًا إيجابيًا وتؤكد جدية الحركة في تنفيذ اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية الخميس، إن تأكيد ترامب على التزام حماس بوقف إطلاق النار يُعدّ مؤشراً إيجابياً على إدراك جدية الحركة في تطبيق بنود الاتفاق والعمل على إنجاحه.

ودعا قاسم الرئيس الأميركي إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ما وصفها بالخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يتيح المجال أمام استكمال تنفيذ باقي مكونات خطة وقف الحرب على قطاع غزة.

وأكد أن استكمال تنفيذ الاتفاق يتطلب التزام جميع الأطراف ببنوده وآلياته المتوافق عليها، بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف اللازمة للمضي في تنفيذ مراحل الاتفاق المختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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