رسالة قرآنية من محرقة غزة

د. محمد إبراهيم المدهون

﴿وَلا تُسرِفوا ‏إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} الأعراف31

الفرح المنضبط في قلب الجراح

في غزة، لا يُمارس الفرح فقط من أجل اللحظة، بل من أجل الغد أيضاً. حين يضحك الأطفال وسط الركام، فإنهم يرسلون رسالة إلى آبائهم وأجدادهم أن الحياة مستمرة، وأن الأمل لا ينقطع. بهذا المعنى، يصبح الفرح جسراً بين الأجيال، يربط الماضي المثقل بالفقد بالحاضر المليء بالتحديات، ويُمهّد الطريق لمستقبلٍ أكثر إشراقاً.

الفرح ليس مجرد انفعال عابر، بل هو طاقة نفسية تُعيد للإنسان توازنه وسط العاصفة. إنه استراحة الروح التي تمنح القدرة على مواجهة الغد، وتُحوّل الألم إلى دافعٍ للاستمرار. في غزة، يصبح الفرح علاجاً جماعياً، يخفف من وطأة الحصار، ويمنح الناس القدرة على التنفس في قلب النار.

حين يختار أهل غزة أن يفرحوا رغم الجراح، فإنهم يوجّهون رسالة للعالم: أن الإنسان قادر على أن يصنع من لحظاته الصغيرة شهادةً كبرى على صمود الروح. إنها دعوة للتأمل في معنى الفرح كقوة إنسانية تتجاوز حدود المكان والزمان، وتؤكد أن الأمل يولد دائماً من رحم المعاناة.

إن الفرح حقٌّ وضرورة، لكنه لا ينفصل عن المسؤولية الأخلاقية تجاه المجتمع المثقل بالجراح. لذلك، يُستحسن أن يُمارَس الفرح بوعيٍ يبتعد عن الصخب والضوضاء، ويتجنب المبالغة في المظاهر أو إطلاق النار أو تعطيل المجال العام. كما ينبغي الحذر من الإسراف في الإنفاق والتبذير في المناسبات، لأن التوازن هو جوهر التوجيه القرآني: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾. فالقيمة الحقيقية للفرح لا تكمن في مظاهره الباذخة، بل في قدرته على أن يكون بلسماً للروح، ومتناغماً مع وجدان الجماعة، ومصدراً للأمل الذي يضيء الطريق وسط العتمة.

إن الفرح في غزة ليس مجرد لحظة عابرة، بل هو فعل مقاومة ومسؤولية، وهو درسٌ يُقدَّم للعالم أجمع: أن الحياة تُصان بالوعي، وأن الأمل يُحفظ بالتوازن، وأن الضحكة حين تُهذَّب تصبح سلاحاً ناعماً في وجه القسوة. فلتكن أنت أيضاً شريكاً في هذه الملحمة؛ اجعل فرحك بلسماً لا جرحاً، وابتسامتك امتداداً للأمل لا إنكاراً للألم، وأنفق بوعيٍ يكرّس معنى التضامن لا معنى التبذير. فهكذا فقط يكتمل المعنى: أن الفرح حين يُمارَس بوعيٍ ومسؤولية، يصبح شهادةً على أن الروح لا تُكسر، وأن ملحمة الحياة أقوى من كل حصار.