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صحة غزة: قيود السفر تهدد بوقف التحويلات الطبية

17 يونيو 2026 . الساعة 22:36 بتوقيت القدس
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استمرار القيود والتعقيدات المفروضة على سفر المرضى قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى وقف العمل بملف التحويلات الطبية

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أن استمرار القيود والتعقيدات المفروضة على سفر المرضى قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى وقف العمل بملف التحويلات الطبية، إلى حين الاستجابة لمطالبها بزيادة أعداد المرضى المسموح لهم بالمغادرة وتخفيف الإجراءات المفروضة عليهم.

وقالت الوزارة إنها ستبدأ تباعًا نشر أرقام وتواريخ الكشوفات الخاصة بالمرضى الذين أُرسلت ملفاتهم عبر منظمة الصحة العالمية للحصول على الموافقات والتنسيقات الأمنية، دون أن تتلقى أي رد بشأنها حتى الآن.

وأوضحت أن إجمالي الكشوفات المرسلة منذ فبراير 2026 بلغ 36 كشفًا تضم 3,000 حالة بانتظار الموافقات اللازمة للسفر والعلاج، مشيرة إلى أن الردود على الطلبات لا تصل وفق ترتيب الإرسال، ما يؤدي إلى إطالة فترات الانتظار وتفاقم معاناة المرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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