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الذهب يواصل مكاسبه مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

17 يونيو 2026 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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الذهب يصعد لـ 4341 دولاراً

ارتفع الذهب الأربعاء للجلسة الخامسة على التوالي، إذ أدى التفاؤل إزاء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، في الوقت الذي ينتظر ‌فيه المستثمرون مزيدا من التفاصيل حول الاتفاق واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4341.12 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش، ليجري تداوله بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله يوم الاثنين.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.2 بالمئة إلى 4361.10 دولار.

وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب تظهر، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا وتأكيد مسؤول أمريكي أنه يسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه.

وحومت أسعار النفط حول أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسط الأنباء التي تفيد بأن الوقود الإيراني قد يصل قريبا إلى الأسواق العالمية، مما هدأ مخاوف التضخم.

المصدر / وكالات
#الذهب #الفائدة الأمريكية

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