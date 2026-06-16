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قاسم: هدفنا المركزي وقف الإبادة في غزة

16 يونيو 2026 . الساعة 20:23 بتوقيت القدس
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حازم قاسم

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، أن حركته تواصل مباحثاتها واضعة، أمامها هدفًا مركزيًا بوقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

وأشار في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الحركة تتعامل مع المباحثات المستمرة، لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة بـ"مسؤولية وطنية عالية".

وأضاف قاسم أن حماس تركز في نقاشاتها واتصالاتها الجارية على ضمان توفير المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وفعالة، وتهيئة الظروف اللازمة للشروع في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، بما يلبي احتياجات المواطنين ويخفف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وشدد على أن أولوية الحركة تتمثل في إنهاء معاناة السكان في القطاع ووقف العدوان المستمر عليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #حركة حماس #الإبادة الجماعية #حازم قاسم

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