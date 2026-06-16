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ترامب يدرس إقالة مسؤولين بارزين عارضوا الاتفاق مع إيران

16 يونيو 2026 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية إقالة عدد من كبار المسؤولين في إدارته الذين أبدوا معارضة للاتفاق مع إيران.

وبحسب ما أوردت الصحيفة، في تقرير لها الثلاثاء، فإن قائمة المسؤولين الذين قد تشملهم الإقالات تضم وزير الحرب الأمريكي ورئيس جهازالـ(CIA)، على خلفية مواقفهم الرافضة للاتفاق الجاري بحثه مع طهران.

وأشارت المصادر _وفق الصحيفة_ إلى أن الخلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن الملف الإيراني تصاعدت خلال الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الاتفاق مع إيران أصبح مكتملًا وقريبًا، معلناً إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني الذي تولى قيادة قناة التفاوض الرئيسية، التوصل إلى "اتفاق سلام" يشمل وقفاً لإطلاق النار في لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عقوبات ترامب #هرمز #الاتفاق الأمريكي الإيراني #تراب

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