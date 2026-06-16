الاحتلال يفرج عن الطفل معين صلاحات بعد 16 شهرًا من الاعتقال الإداري

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الطفل الأسير معين غسان صلاحات (15 عامًا) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد قضائه 16 شهرًا رهن الاعتقال الإداري، ليكون أصغر طفل فلسطيني تصدر بحقه أوامر اعتقال إداري.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صلاحات فجر 19 شباط/ فبراير 2025، عقب مداهمة منزل عائلته، قبل أن تصدر بحقه أمر اعتقال إداري دون توجيه تهمة أو إخضاعه لمحاكمة، ثم جرى تجديد اعتقاله عدة مرات.

وبحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، شكّلت قضية صلاحات سابقة خطيرة، إذ أصبح أصغر طفل فلسطيني يوضع رهن الاعتقال الإداري منذ بدء توثيق حالات اعتقال الأطفال إداريًا عام 2008، في ظل اعتماد سلطات الاحتلال على ما يسمى "الملف السري" لاحتجاز الفلسطينيين دون تهم أو محاكمات.

وأثارت قضية الطفل صلاحات انتقادات حقوقية واسعة، باعتبار أن سياسة الاعتقال الإداري تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الأطفال التي تكفلها المواثيق الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين