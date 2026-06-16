استشهاد شقيقين في النصيرات.. والاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة

استشهد شقيقان، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف محيط برج النوري شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشقيقان أحمد وليد أبو هين ومحمود وليد أبو هين، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في محيط برج النوري شمالي مخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت أيضًا قنابل دخانية ونيرانًا كثيفة قرب شارع صلاح الدين عند دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

وفي مدينة غزة، شهدت الأجواء تحليقًا منخفضًا للطيران المروحي الإسرائيلي غرب المدينة وشرقها، وسط حالة من التوتر والترقب بين السكان.

وكما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق المحيطة بجسر وادي غزة شمال مخيم البريج وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين