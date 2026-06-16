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المنتخب السعودي يفتتح مشاركته في مونديال 2026 بتعادل ثمين أمام أوروغواي

16 يونيو 2026 . الساعة 03:17 بتوقيت القدس
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المنتخب السعودي قدم أداءً قويًا في بداية مشواره ضمن منافسات كأس العالم

استهل المنتخب السعودي مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 بتعادل 1-1 أمام أوروغواي، مساء الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، ليحصد أول نقطة له في البطولة.

وتقدم “الأخضر” في الشوط الأول عن طريق المدافع عبدالإله العمري، الذي سجل أول أهداف المنتخب السعودي في البطولة عند الدقيقة 40، بعد متابعة كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، ليمنح المنتخب السعودي أفضلية التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب أوروجواي في إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1، ويحصد المنتخبان أول نقطة لهما في مشوارهما بالمجموعة الثامنة من المونديال.

وقدم المنتخب السعودي أداءً قويًا في بداية مشواره، ليخرج بنتيجة إيجابية أمام أحد المنتخبات صاحبة التاريخ الكبير في كأس العالم، قبل مواصلة مشواره في منافسات دور المجموعات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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